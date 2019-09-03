Mali'de can pazarı! 15 kişi öldü, 38 kişi kurtarıldı Batı Afrika ülkesi Mali'de meydana gelen bina çökmesi nedeniyle 15 kişinin öldüğü, 38 kişinin de enkazdan kurtarıldığı bildirildi.

Mali'nin başkenti Bamako'daki bir binanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Banconi Salembougo semtinde inşaat halindeki 3 katlı bina henüz belirlenmeyen bir nedenle çöktü. Güvenlik ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, binada yaşayan 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı belirtildi. Devletten mağdurların ailelerine destek sözü Yetkililer, olayın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sözü verdi. Kaçak yapılaşmanın yaygın olduğu Mali'de, bina çökmelerine sıkça rastlanıyor.

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