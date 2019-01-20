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Mali'de BM misyonuna saldırı

Ülkenin kuzeyindeki Aguelhok'ta, MINUSMA'ya bağlı Çad birliğine düzenlenen saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi

20 Ocak 2019 Pazar 16:27
Mali'de BM misyonuna saldırı

DAKAR (AA) - Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) birliğine yönelik saldırıda 8 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan MINUSMA'ya bağlı Çad birliği saldırıya uğradı.

Saldırda 8 barışı gücü askeri yaşamını yitirirken en az 19 asker yaralandı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM'nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:27
  1. BM Barış Gücü (MINUSMA)
  2. Mali
  3. Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA)
  4. saldırı

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