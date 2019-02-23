Mali'de BM Barış Gücü askerlerine saldırı: 3 ölü

DAKAR (AA) - Mali'nin başkenti Bamako'da Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) görevli 3 askerin düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı bildirildi.

MINUSMA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün akşam saat 22.00 civarında başkentin 44 kilometre güneyinde, Siby yolundaki kiralık araçta bulunan Barış Gücü askerleri, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, bir asker ve o sırada yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Mali'nin MINUSMA Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, saldırıyı şiddetle kınadı.

Annadif, saldırının ülkedeki barış ve güvenliği hedef aldığına işaret ederek, uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılabileceğini belirtti.

- Fransa Başbakanı Mali'de

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Mali'ye iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Mevkidaşı Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga ve Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita ile görüşmeler gerçekleştiren Philippe, 85 milyon avro tutarında kalkınma anlaşmaları imzaladı.

Philippe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahel bölgesinde terör ve güvenlik sorunlarıyla mücadelenin uzun sürse de sonuç vereceğini belirtti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM'nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.