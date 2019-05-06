Mali'de bir gazeteci kayboldu Ammy Baba Cisse'den 3 gündür haber alınamıyor

DAKAR (AA) - Mali'de "Mali'nin Figarosu" adlı gazetenin editörünün kaybolduğu bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, gazeteci Ammy Baba Cisse'nin, cumartesi günü kayıp olduğu polise ihbar edildi. Üç gündür kayıp olan Cisse'yi arama çalışmaları hala sonuç vermedi. Mali'nin Figarosu gazetesinden yapılan açıklamada, Cisse hakkında herhangi bir tutuklama emri bulunmadığı, aramaların yoğunlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, Ocak 2016'da kaybolan gazeteci Birama Toure'nin halen bulunamadığı hatırlatıldı.

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