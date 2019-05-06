Mali'de bir gazeteci kayboldu
Ammy Baba Cisse'den 3 gündür haber alınamıyor06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:21
DAKAR (AA) - Mali'de "Mali'nin Figarosu" adlı gazetenin editörünün kaybolduğu bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, gazeteci Ammy Baba Cisse'nin, cumartesi günü kayıp olduğu polise ihbar edildi.
Üç gündür kayıp olan Cisse'yi arama çalışmaları hala sonuç vermedi.
Mali'nin Figarosu gazetesinden yapılan açıklamada, Cisse hakkında herhangi bir tutuklama emri bulunmadığı, aramaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ocak 2016'da kaybolan gazeteci Birama Toure'nin halen bulunamadığı hatırlatıldı.
YORUM YAZ