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Mali'de bin 500 isyancı silah bıraktı

BM ve Mali yönetiminin kasım ayı başında başlattığı silahsızlanma kampanyasına bin 500 isyancı katıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:10
Mali'de bin 500 isyancı silah bıraktı

Mali hükümeti ile Birleşmiş Milletler’in (BM) ülkenin kuzeyinde başlattığı silahsızlanma programına bin 500 isyancının katıldığı bildirildi.

"Silahsızlanma, Tasfiye ve Yeniden Entegre Olma" (DDR) kampanyasından sorumlu ulusal komisyonun başkanı Zahabi Ould Sidi Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, 6 Kasım'da başlatılan program kapsamında bin 500 isyancının silah bıraktığını, silahsızlanmanın önündeki zorlukları kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tuareg hakimiyetindeki grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) Koordinatörü Mohamed el Maouloud Ramadane de yetkililerin verdiği sayıyı doğruladı.

Zorluklara rağmen barış ümidinin var olduğunu ifade eden Ramadane, Timbuktu'da geçirdiği süre zarfında Azawad silahlı grupları ile hükümete yakın silahlı gruplar arasında sıcak bir atmosfer olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Artık barış zamanının geldiğini kaydeden Ramadane, DDR Programı Ulusal Komisyonu ve Mali'deki BM misyonu MINUSMA'yı tebrik etti.

Silahsızlanma, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren 34 bin silahlı grup üyesini ilgilendiriyor.

- BM ve Fransa barışı sağlamada başarısız

Programda isyancı ya da hükümet yanlısı silahlı grupların, silah bırakmalarının ardından yeniden yapılandırılmış orduda kuzey nüfuslarını temsil edecek şekilde yer alması ya da mesleki eğitim programlarından yararlanarak sivil hayata dönmesi seçenekleri bulunuyor.

Sürece son katılım tarihi 30 Kasım olarak duyurulmuştu.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM'nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:10
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