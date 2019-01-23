Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla çalıştırılıyor

ABUJA (AA) - Nijerya İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Ajansı (NAPTIP) Genel Müdürü Julie Okah-Donli, yaklaşık 20 bin Nijeryalı kızın Mali'de elverişsiz koşullarda zorla çalıştırıldığını açıkladı.

Okah-Donli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mali'nin farklı bölgelerinde insan kaçakçılarının elinde zorla tutulan yaklaşık 20 bin Nijeryalı kızın bulunduğunu ve bu kızların kurtarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mali'ye geçen ay gönderilen ekibin, insan kaçakçılığı ile ilgili bir rapor hazırladığını belirten Okah-Donli, "Rapora göre Mali'de zorla çalıştırılan yaklaşık 20 bin Nijeryalı kızın olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

Okah-Donli, kızların, Mali'de zorla tutulduğunu ve elverişsiz koşullarda çalıştırıldığını vurguladı.

Mali'de yaklaşık 1 milyon Nijeryalı göçmen yaşarken Nijerya'da ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

Ülkedeki birçok insan ise Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmak için girişimlerde bulunuyor.

