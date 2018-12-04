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Mali suçlarda yüzde 25'lik düşüş!

Vatandaşların mal varlığına yönelik işlenen suçlarda bu yılın 11 ayında yüzde 25,6 düşüş yaşandığı açıklandı.

04 Aralık 2018 Salı 11:15
Mali suçlarda yüzde 25'lik düşüş!

Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 11 ayında yüzde 25,6 düşüş yaşandığı bildirildi.

Bakanlıktan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması, ülke genelinde uygulanan eş zamanlı "Güven" ve "Huzur" uygulamaları malvarlığına karşı işlenen tüm suçları azalttı.

Bu yılın 11 ayında mal varlığına karşı işlenen asayiş suçları, alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 azaldı. Ayrıca 2017'nin 11 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 6,6 artarak yüzde 45'e yükseldi.

Geçen yılın 11 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma yaşandı.

Buna göre, oto hırsızlığı yüzde 35,6, otodan hırsızlık yüzde 33,8, ikametten hırsızlık yüzde 28,2, iş yerinden hırsızlık yüzde 25,8, yankesicilik yüzde 24,3, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 22,9, kapkaç yüzde 22,8, yağma (gasp) yüzde 11,6, dolandırıcılık yüzde 6,7 oranında düştü. 

Evden hırsızlık günlük olay sayısı yüzde 30 azaldı

Alınan tüm güvenlik önlemleri, evden hırsızlık günlük olay sayısını da azalttı. Buna göre, 2017'de ülke genelinde günlük 262 evden hırsızlık olayı meydana gelirken 2018'de bu sayı 183'e düşerek yüzde 30 azaldı.

Bu yılın 11 aylık döneminde, günlük İstanbul'da 55, Ankara'da 11, İzmir'de 8 evden hırsızlık olayı yaşandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olayı, Ankara'da yüzde 64,5, İstanbul'da yüzde 30,5, İzmir'de 58,6 azaldı. 

Geçen yılın aynı döneminde ise Ankara'da 30, İstanbul'da 79, İzmir'de 19 günlük evden hırsızlık olayı meydana gelmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. mali suç oranları
  6. mali suçlar

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