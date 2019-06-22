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Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki kararını ekime kadar uzattı

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:15
Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki kararını ekime kadar uzattı

ANKARA (AA) - Kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran'a mali reformların hayata geçirilmesi için verdiği süreyi ekime kadar uzattığını duyurdu.

FATF tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları ekim ayına kadar tamamlaması gerektiği belirtildi.

İran'ın Ekim 2019'a kadar mali yasalarını FATF standartlarına uygun hale getirmediği takdirde gerekli önlemlerin alınacağına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FATF, İran'da kara para aklama karşıtı yasanın kabul edilmesini memnuniyetle karşılarken eylem planının halen tamamlanmamasından hayal kırıklığı duyuyor. Mali Eylem Görev Gücü, İran'ın kalan maddeleri yerine getirmek için reform yolunda hızla ilerlemesini bekliyor."

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'yla (CFT) uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti.

Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmıştı.

- Muhafazakarlar karşı çıkıyor

Kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasa, muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oluyor. İran hükümeti ise uluslararası ticari ilişkilerin devamı için FATF'a uyum öngören yasaların kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için şubat sonuna kadar süre vermişti.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:15
  1. iran
  2. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF)

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