0553 313 94 23

Mali, bağımsızlığının 58. yılını kutluyor

Batı Afrika ülkesi Mali'de, bağımsızlık kutlama törenleri, 2'nci kez cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Bubakar Keita'nın yemin töreni birlikte gerçekleştirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 22:11
Mali, bağımsızlığının 58. yılını kutluyor

Mali'nin başkenti Bamako'da, cumhuriyetin kuruluşunun 58'inci yılı dolayısıyla askeri ve sivil geçit töreni yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Keita'nın yemin töreni de bağımsızlık kutlamaları sırasında düzenlendi.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan törene, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sassou N'Guesso, Gana Cumhurbaşkanı Nana akufo-Ado ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da katıldı.

Fransa'nin eski sömürgelerinden Mali, ilk Cumhurbaşkanı Modibo Keita'nın liderliğinde 22 Eylül 1960'ta bağımsızlığını elde etmişti.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 22:11
  1. Mali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısından Çanakkale Köprüsü'nde inceleme
    1. Bakan Yardımcısından Çanakkale..
    2. Onur özür diledi! "Sorumlusu benim"
    3. Memur-Sen Başkanı Yalçın: Kepazelikle..
    4. İzmir'de uyuşturucu operasyonu
    5. Bakan Soylu 'Trabzon Günleri..
    6. Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
    7. Mali, bağımsızlığının 58. yılını..
    8. Karabük'te trafik kazası! Ağaçlık..
    9. Kongo'da ebola virüsü nedeniyle bir..
    10. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası..
    11. Nijer'deki kolera salgını nedeniyle 62..
    12. Göztepe, Trabzonspor'u 1 golle geçti
    13. Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden..
    14. Başkan Erdoğan çocuk yuvasını ziyaret..
    15. Nijer'deki kolera salgını 62 can aldı
    16. Manchester City, Cardiff'e gol oldu..
    17. Kocaeli Valiliği'nden o haberlere..
    18. Diriliş Ertuğrul'un Abdurrahman Alp'i..
    19. Nijer'deki kolera salgını 62 kişi öldü
    20. Yoldan çıkan otomobil ağaçlıkalana..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?