Mali, bağımsızlığının 58. yılını kutluyor

Mali'nin başkenti Bamako'da, cumhuriyetin kuruluşunun 58'inci yılı dolayısıyla askeri ve sivil geçit töreni yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Keita'nın yemin töreni de bağımsızlık kutlamaları sırasında düzenlendi.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan törene, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sassou N'Guesso, Gana Cumhurbaşkanı Nana akufo-Ado ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da katıldı.

Fransa'nin eski sömürgelerinden Mali, ilk Cumhurbaşkanı Modibo Keita'nın liderliğinde 22 Eylül 1960'ta bağımsızlığını elde etmişti.