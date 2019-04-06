Malezya'ya geçmeye çalışan 115 Arakanlı mülteci durduruldu

KUALA LUMPUR (AA) - Bangladeş'te polis, ülkenin Myanmar sınırı yakınlarındaki bir mülteci kampından teknelerle Malezya'ya geçmeye çalışan 115 Arakanlı mülteciyi engelledi. Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in güneyinde yer alan Kutupalong mülteci kampındaki 115 Arakanlı, deniz yoluyla Malezya'ya geçmek isterken durduruldu. Durdurulan Arakanlılardan 39'unun kadın, 26'sının da çocuk olduğu belirtildi. Mültecileri kamplara teslim eden polis ekipleri, kaçakçıların ise arandığını açıkladı. Arakanlıların Malezya'ya geçmek için kaçakçılara para ödediği öğrenildi.



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