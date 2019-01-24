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Malezya'nın yeni kralı Tengku Abdullah oldu

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından ülkenin yeni kralı, Pahang eyalet tahtını babası Sultan Ahmed Şah'tan devralan Tengku Abdullah oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:13
Malezya'nın yeni kralı Tengku Abdullah oldu

Milli Saray'dan yapılan açıklamaya göre, eyaletler arası dönüşümlü sistemde, Sultan V. Muhammed'in istifasının ardından ülke krallığı için sırası gelen Pahang eyaletinin, 15 Ocak'ta tahta geçen yeni kralı Tengku Abdullah Malezya'nın 16. kralı oldu.

Başkent Kuala Lumpur'daki Milli Saray'da bir araya gelen ülkedeki 9 eyaletin krallarından oluşan Yöneticiler Konferansı, Tengku Abdullah'ı Malezya'nın yeni kralı olarak seçti.

Terengganu Eyalet Kralı Sultan Mizan Zeynel Abidin'in başkanlık ettiği toplantıya, istifasının ardından eyaletine dönerek Kelantan Eyalet Krallığına devam eden Sultan V. Muhammed iştirak etmemişti.

- Prens Charles'tan sonra en uzun süreli kral varisi

1959 doğumlu Tengku Abdullah, 1975'te babası Sultan Ahmed Şah tarafından eyalet krallığının tek varisi ilan edildi.

Sultan Ahmad'ın sağlığının kötüye gitmesinin ardından 2016'dan bu yana kral vekili olarak Pahang eyaleti krallığını temsil eden Abdullah, aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin icra kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Prenslik makamını 44 yıldır koruyan Abdullah, İngiltere'deki Galler Prensi Charles'ın ardından en uzun süre prenslik yapan kraliyet üyesi olarak biliniyor.

88 yaşındaki Pahang kralı Sultan Ahmad'ın ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ülke krallığına uygun görülmeyeceği öne sürülmüş ve Pahang eyaleti krallığı yetkililerinin Sultan Ahmad'ın en büyük oğlu Abdullah'ı tahta çıkarma kararı aldığı belirtilmişti.

- Malezya'da kral seçimi

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin dokuz eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya Krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi dokuz eyalet arasında dönüşümlü belirleniyor. Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını alamaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda ülke krallığına geçemiyor.

Dönüşüm listesine göre görevini bırakan Sultan V. Muhammed'in eyaleti Kelantan'ın ardından Malezya krallığına Pahang, Johor ve Perak eyaleti krallarından birinin geçmesi bekleniyordu.

Yeni Malezya kralı, Yöneticiler Konferansının bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesiyle belirleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:13
  1. Malezya
  2. Pahang eyaleti

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