Malezyalılardan beklenmedik karar! Sabiha Gökçen Havalimanını oraya satacaklar

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (ISG) Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (ISGA) işletiyor.

Kaynaklar, havalimanı işletmeciliği de yapan bir Türk şirketi olan IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding'in (IC Holding) ISG'nin önemli bir hissesini almak istediğini söylüyor. Görüşmelerin ileri bir aşamada olduğu ve anlaşma sağlanırsa iki şirketin havalimanını ortaklaşa işleteceği söyleniyor.

Konuyla ilgili olarak MAHB, The Edge'e şunları söyledi: "IC Holding, 26 Aralık 2023 tarihinde Serhat Soğukpınar'ın ISG'nin yeni CEO'su olarak atanmasıyla duyurulduğu üzere MAHB'nin stratejik ortağıdır. IC Holding, havalimanı inşaatı ve yönetimi konusunda küresel ölçekte önemli bir deneyime sahiptir. Türkiye'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminali, Antalya Havalimanı ikinci pisti ve Ordu-Giresun Havalimanı dış hatlar terminali gibi önemli projeleri başarıyla üstlenmiştir."

MAHB ayrıca IC Holding'in Bulgaristan'da Varna Havalimanı ve Burgaz Havalimanı, Rusya'da Pulkovo Havalimanı ve Suudi Arabistan'da Riyad Havalimanı gibi uluslararası havalimanı projelerinde aktif olarak yer aldığını ve yakın zamanda Vietnam'da Long Thanh Havalimanı'nın yapımını üstlendiğini belirtiyor.

IMAHB Malezya'da 39 havalimanını ve İstanbul'da Sabiha Gökçen uluslararası havalimanını yönetiyor ve işletiyor

ISG, geçen aralık ayında MAHB'ın IC Holding ile stratejik bir işbirliğine girdiğini ve bu işbirliği kapsamında daha önce IC Holding'de ulaştırma ve altyapı başkanlığı görevini yürüten Serhat Soğukpınar’ın ISG'nin yeni CEO'su olarak atandığını duyurmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

IC Holding CEO'su Murad Bayar yaptığı açıklamada, MAHB ile yapılan stratejik işbirliğinin Asya'da yeni yatırımlar için önemli fırsatlar sunduğunu ve IC Holding'in bu bölgedeki varlığını ve etkinliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

MAHB Malezya'da 39 havalimanını ve İstanbul'da Sabiha Gökçen uluslararası havalimanını yönetiyor ve işletiyor. Şu anda, Khazanah Nasional Bhd yüzde 32.67 ile MAHB'deki en büyük hisseye sahipken, onu Çalışanlar İhtiyat Fonu (yüzde 7.01) ve Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (yüzde 6.933) takip ediyor. MAHB daha önce de İstanbul havalimanındaki hisselerini satma niyetini dile getirmişti. Konuya yakın bir kaynağa göre, MAHB'ın ISG'deki hisselerini azaltma hamlesi olumlu ve yerel bir Türk şirketiyle ortaklığın havalimanı işletmecisinin İstanbul havalimanını daha etkin bir şekilde işletmesine yardımcı olacağını söylüyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası