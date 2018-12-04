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Malezyalı iş adamı Low Jho hakkında tutuklama kararı

Kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho ve 3 eski 1MDB çalışanı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

04 Aralık 2018 Salı 14:04
Malezyalı iş adamı Low Jho hakkında tutuklama kararı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho hakkında tutuklama kararı alındı.

Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada, firari iş adamı Low'un yanı sıra yardımcısı Eric Tan Kim Loong, 1MDB'nin eski genel danışmanı Loo Ai Swan, şirketin eski yöneticilerinden Tang Keng Chee ve eski yetkililerinden Geh Choh Heng hakkında tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan bugün, Low ile Malezya makamlarınca aranan diğer 4 kişi hakkında gıyabi yargılama Kuala Lumpur Adalet Sarayı'ndaki duruşmada başladı.

Soruşturma kapsamında Low'a, toplamda yaklaşık 1,3 milyar ABD doları kara para aklama suçlaması yöneltildiği açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay iş adamı Low'a rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:04
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  6. tutuklama
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