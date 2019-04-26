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Malezyalı dağcı 4 günün sonunda 7 bin 500 metreden indirildi

Dünyanın en yüksek zirvelerinden Annapurna’da Salı günü mahsur kalan Malezyalı dağcı Chin Wui Kin kurtarıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 14:59
Malezyalı dağcı 4 günün sonunda 7 bin 500 metreden indirildi

Dünyanın en yüksek zirvelerinden Annapurna’da Salı günü mahsur kalan Malezyalı dağcı Chin Wui Kin kurtarıldı.


Malezyalı dağcı Chin Wui Kin (48) Nepal’e gelerek 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı’na tırmanırken kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonucu geçtiğimiz gün yeri tespit edilen Chin Wui Kin, 7 bin 500 metre yükseklikte mahsur kaldığı yerden özel bir helikopterle kurtarıldı. Aşağıya indirilen dağcı başkent Katmandu’da bir hastaneye yatırıldı. Yedi Tepe Yürüyüşü Acentası Sözcüsü Thaneshwor Guragain, “Çok endişeliydik, çünkü herkes o yükseklikte ve soğukta uzun süre dayanamaz” diyerek, dağcının atlattığı badirenin ciddiyetine vurgu yaptı.


Salı günü 31 dağcıyla birlikte Annapurna Dağı’na tırmanan Chin Wui Kin, dağdan inerken dinlenme kampına dönememiş, bölgeye gönderilen helikopterler hava muhalefeti nedeniyle dağcıyı kurtaramamıştı.


Annapurna Dağı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest’ten daha yüksek ölüm oranına sahip olmakla birlikte dünyanın en tehlikeli dağları arasında gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:59
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