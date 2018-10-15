Malezya'dan Uygur Türkleriyle ilgili flaş açıklama: Kararın arkasındayız

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çin'in tüm baskılarına rağmen bu ülkeye iade edilmeyerek geçen hafta serbest bırakılan 11 Uygur Türkü ile ilgili konuştu.

Tayland'da cezaevinden kaçtıktan sonra geçen yıl kasım ayında Malezya'ya sığınan ve 'sınır ihlali' yaptıkları gerekçesiyle bir yıla yakın bir süre gözaltında tutulan Doğu Türkistanlı 11 kişi, geçen hafta çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmış ardından da Türkiye'ye gönderilmişti.

Çin'in sert tepki verdiği olay sonrası konuşan Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muahmmed, bu kişilerin Malezya'da herhangi bir yanlış yapmadıklarını dolayısıyla serbest kaldıklarını söyledi.

İnsani nedenlerden ötürü haklarındaki suçlamalar düşürülen ve serbest kalan Doğu Türkistanlı 11 kişi ile ilgili Çin'den sert tepki gelmişti.

"Malezya'nın kararını..."

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Malezya'nın, Çin'in endişelerine büyük önem vereceği umudunu taşıyorduk. Bu insanlar Çin vatandaşı. Üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmelerine kesin olarak karşıyız. Malezya'nın kararını tereddütsüz reddediyoruz." denildi.

Malezya'da mayıs ayında işbaşına gelen Mahathir Muhammed hükümeti, göreve başladıktan sonra bir önceki Başbakan Necip Rezak hükümeti döneminde Çin'le yapılan milyar dolarlık anlaşmaları da iptal etmişti.