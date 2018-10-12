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Malezya'dan Uygur Türkleri ile ilgili flaş karar! Çin çok kızacak

Malezya'da gözaltında bulunan 11 Doğu Türkistanlı serbest bırakıldı. Bu karara Çin tepki gösterdi.

12 Ekim 2018 Cuma 20:48
Malezya'dan Uygur Türkleri ile ilgili flaş karar! Çin çok kızacak

Geçen yıl Tayland'da bir cezaevinden kaçarak yasa dışı yollardan Malezya'ya giren 11 Uygur Türkü, serbest kalmalarının ardından Kuala Lumpur'dan hareketle Türkiye'ye gitti.

Doğu Türkistanlıların avukatı Fehmi Muin, müvekkilleri hakkındaki suçlamaların savcılar tarafından insani nedenlerden ötürü düşürüldüğünü kaydetti.

Geçen yıl kasım ayında Tayland'da bir cezaevinden kaçmayı başaran Uygur Türkleri, göçmenlik yasalarını ihlalden yargılanıyordu.

Geçmişte bu ülkeye sığınan bazı Doğu Türkistanlıları Çin'e iade eden Kuala Lumpur yönetimi, Batı dünyasından ağır eleştiri almıştı. Zira Çin'e iade edilen Türkistanlıların büyük bir kısmının Çin'e döndükten sonra ağır işkenceye maruz kalacağı hatta idama çarptırılacağı belirtiliyor.

Malezya'nın söz konusu kararının, Mahathir Muhammed hükümeti ile Pekin yönetimi arasında ilişkilerin gerilmesine neden olacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte mayıs ayında göreve gelen yeni hükümet, bir önceki Başbakan Necip Rezak hükümeti döneminde Çin'le yapılan milyar dolarlık anlaşmaları da iptal etmişti.

Çin'den Malezya'ya tepki

Uygur Türklerinin Türkiye'ye gönderilmesi kararının ardından Çin, Malezya'ya sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süreçle ilgili Malezya'ya bazı detaylar verme sürecinde olduğu belirtilerek, "Malezya'nın, Çin'in endişelerine büyük önem vereceği umudu taşıyorduk. Bu insanlar Çin vatandaşı. Üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmelerine kesin olarak karşıyız. Malezya'nın kararını tereddütsüz reddediyoruz"

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:48
  1. Çin
  2. Malezya

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