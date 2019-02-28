0553 313 94 23

Malezya'dan uçan otomobil planı

Malezya, üçüncü yerli otomobil projesinin ardından ilk uçan otomobilini de üretmeyi planladığını açıkladı

28 Şubat 2019 Perşembe 06:57
Malezya'dan uçan otomobil planı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, uçan otomobil üretmeyi planladığını açıkladı.

Malezya Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf, yaptığı açıklamada, uçan otomobilin taslak modelinin hazır olduğunu ve bu sene içinde ilk örneğinin tanıtılacağını bildirdi.

Projenin bu sene içinde bitmesinin gerçekçi bir hedef olduğunu belirten Rıdvan, "Bunu yapacak teknolojimiz var. Sadece projemizi hızlı uygulamaya geçirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Uçan otomobilin güvenli ve düşük irtifada uçabilen bir araba olacağını vurgulayan Rıdvan, "Bu projeyle insanları yeni teknolojiye sevk edecek bir ortam hazırlamak istiyoruz. Malezya'nın havacılık, insansız hava aracı ve yerli araba üretimi gibi alanlarda üretim kabiliyeti var. Bu özelliklerimizi kullanmamız lazım, çünkü üreten bir millet olmak istiyoruz." dedi.

Rıdvan ayrıca, uçan otomobil projesinin taslak model tasarlama maliyetinin 1 milyon Malezya ringgiti (245 bin dolar) olduğunu kaydetti.

Malezya halkı, sosyal medya üzerinden projeye eleştirel yorumlar getirirken, çoğu vatandaş, böyle bir otomobil üretiminin gerçekçi olmayacağını savundu.

Malezya, uçan otomobil projesinin yanı sıra üçüncü yerli otomobilini de üretmeyi planlıyor.

Hükümetten geçen yıl yapılan açıklamada, yeni yerli araba projesinin 2022'de hayata geçeceği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 06:57
  1. araba
  2. Malezya
  3. uçan araba
  4. üretim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin "vize oyunu"
    1. FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin..
    2. Malezya'dan uçan otomobil planı
    3. Bir dönemin 'derin devleti' olarak..
    4. Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında.....
    5. Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner..
    6. Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması..
    7. Kazakistan'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    8. Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı
    9. Resmi Gazete'de yayımladı... O..
    10. Kaza sonrası alev topuna dönen..
    11. Hesabı fazla bulunca dehşet saçtı
    12. "Millete açık toplantı yapın da..."
    13. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim..
    14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    15. Ulaşım güçlükle sağlanıyor! Kar engeli
    16. CHP'li Şişli Belediyesi önünde işçiler..
    17. Otomobil baraja can pazarı! Ölü ve..
    18. Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı
    19. Yalnız yaşayan kadını yangından kedisi..
    20. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim..
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu