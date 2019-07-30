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Malezya'dan Türkiye ile savunma alanında iş birliği mesajı

Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu: - "Malezya, savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ile iş birliği yapma konusunda istekli"

30 Temmuz 2019 Salı 16:58
Malezya'dan Türkiye ile savunma alanında iş birliği mesajı

ANKARA (AA) - Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Malezya'nın savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ile iş birliği yapmaya hevesli olduğunu söyledi.

Malay Mail gazetesindeki habere göre, Muhammed, Penang eyaletinde bir ortaokulda düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesinden övgüyle söz etti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü anımsatan Muhammed, söz konusu ziyarette iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığını aktardı.

"Malezya'nın savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ile iş birliği yapma konusunda istekli" olduğuna işaret eden Muhammed, ülkesinin askeri araçlar ve insansız hava araçları, ekipman ve teknolojisi konusunda Türkiye ile iş birliğini düşündüğünü ifade etti.

Muhammed, iki ülke arasındaki iş birliğiyle ilgili detayların henüz sonuçlanmadığını belirtti.

- Mahathir'in Türkiye ziyareti basında geniş yer bulmuştu

Malezya Başbakanı Mahathir'in Türkiye ziyareti, Malezya basınında geniş yer bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mahathir'i Esenboğa Havalimanı'nda karşılaması, "Erdoğan'ın Dr. Mahathir'i havalimanında karşılaması basını şaşırttı." şeklinde yorumlanmıştı.

Erdoğan'ın, Mahathir'e Cumhuriyet Nişanı vermesi de Malay basınında geniş yer bulmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:58
  1. Malezya
  2. Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu
  3. Savunma

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