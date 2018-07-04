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Malezya'dan sonra bir ülke daha şokta! Bir silahlı saldırı daha gerçekleşti

Malezya iki gündür belediye başkanı suikastleriyle sarsılırken bir silahlı saldırı haberi de Meksika'dan geldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
Malezya'dan sonra bir ülke daha şokta! Bir silahlı saldırı daha gerçekleşti

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletine bağlı Tecalitlan'ın Belediye Başkanı Victor Diaz Contreras, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Contreras'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü, araçta bulunan bir belediye görevlisinin de yaralandığı belirtildi.

Tecalitlan'da ocak ayında 25 ve 29 yaşlarındaki Napolili iki İtalyan vatandaşı kaybolmuştu. Olayla ilgili soruşturmada, İtalyanları bölgede faaliyet gösteren bir organize suç çetesine teslim ettikleri iddiasıyla bazı belediye görevlileri gözaltına alınmıştı.

60'TAN FAZLA BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkenin en büyük organize suç örgütlerinden Jalisco uyuşturucu karteli, bu eyalette faaliyet gösteriyor.

Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.

Ülkede geçen pazar yapılan devlet başkanlığı ve kongre seçimlerinin kampanya sürecinde 133 siyasetçi cinayete kurban gitmişti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
  1. Malezya
  2. Meksika
  3. Victor Diaz Contreras
  4. uyuşturucu kartelleri

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