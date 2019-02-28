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Malezya'dan Pakistan ve Hindistan'a diyalog çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin iki ülkeye diyalog ve müzakere çağrısı yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:07
Malezya'dan Pakistan ve Hindistan'a diyalog çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin iki ülkeye diyalog ve müzakere çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'nın, iki ülke arasındaki yükselen gerilimden endişe duyduğu belirtilerek, "Tarafları, azami itidal göstermeye ve karşılıklı diyalog ile müzakere içinde olmaya çağırıyoruz." denildi.

Malezya'nın iki ülkeyle de çok yakın ilişkileri bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Malezya, bir çok ülke gibi barışçıl ve istikrarlı bir uluslararası düzenin kurulmasını hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Malezya vatandaşlarına, Pakistan ve Hindistan'a seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.

- Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:07
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