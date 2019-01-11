0553 313 94 23

Malezya'dan İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed:- "(İsrailli yüzücülerin ülkeye giriş yasağı) Eğer gelirlerse suç teşkil eder. Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler"

11 Ocak 2019 Cuma 11:21
Malezya'dan İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, ev sahipliği yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Kabine toplantısının ardından basına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, İsrailli sporcuların ülkeye giriş izni alamadığına dair İsrail basınında çıkan iddiaları doğrulayarak, hükümetin söz konusu kararın arkasında durduğunu söyledi.

Mahathir, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder. Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." ifadelerini kullanarak, ülkesinin İsrailli sporcularla ilgili tavrını değiştirmeyeceğini de vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Steven Sim Chee Keong ise söz konusu İsrail olduğunda Malezya'nın duruşunun çok net olacağını belirtti ve "Hükümet, Filistin halkına yapılan baskıyı protesto etmek için bu konudaki sert tutumunu koruyacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail basınında hafta başında çıkan haberlerde, toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün yarışacağı şampiyonaya katılmak isteyen İsrailli sporcuların Malezya'ya girişinin yasaklandığı öne sürülmüştü.

Malezya'da 29 Temmuz başlayacak 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 4 Ağustos'a kadar sürecek.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:21
  1. Başbakan
  2. Dünya 2019 Paralimpik Yüzme Şampiyonası
  3. Mahathir
  4. Malezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSKB karbon salımının 2,4 milyon ton azaltılmasına katkı sundu
    1. TSKB karbon salımının 2,4 milyon ton..
    2. Darbe sanığı Akın Öztürk Ankara..
    3. Akit’e 'Aileyi Koruma' ödülü
    4. Zarif'in istifa ettiği iddiasına..
    5. "Türkiye hokeyde Avrupa'nın en iyi 8..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor / CANLI
    7. TCMB'den iki adet repo ihalesi
    8. Yasa tasarısı hazırlandı! ABD BM'den..
    9. Filistinli Sara, babasının aldığı..
    10. Akar ve komutanlardan "kritik" ziyaret
    11. Hazımsız oyuncu Deniz Çakır adliyede!
    12. Malezya'dan İsrailli yüzücüleri ülkeye..
    13. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 630..
    14. AYM, FETÖ sanığının din adamıyla..
    15. "Oyun başında en çok vakit geçiren..
    16. "Yemenli taraflar İsveç anlaşmasını..
    17. AGİ 2019 ne kadar olacak?
    18. Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin,..
    19. Dünya barışı için Mersin'den KKTC'ye..
    20. Futbol: 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir