Malezya'dan İsrail'in Gazze saldırılarına kınama Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed:- "(İsrail'in Gazze saldırılarına dair) İsrail'in yöntemi budur. Onlar diğerlerinden daha teröristtir"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık (LIMA) Fuarında gazetecilere konuşan Başbakan Mahathir, İsrail'in bu hafta içinde Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mahathir saldırılara ilişkin, "İsrail'in yöntemi budur. Onlar diğerlerinden daha teröristtir." dedi. İsrail'in, kendisine yapılan saldırılara karşı çok daha ağır misillemelerde bulunduğunu belirten Mahathir, "Bu saldırıları protesto etmemiz gerekir. Şiddetin bölgedeki sorunları çözemeyeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Malezya lideri, ülkede düzenlenecek 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli yüzücülerin Malezya'ya girişini engellemiş, söz konusu kararın İsrail'i protesto etmek için alındığını açıklamıştı.

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