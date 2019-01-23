0553 313 94 23

Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı durdurma" sinyali

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, palmyağı kullanımı yasağı kararına karşı Fransa'dan ihraç edilen ürünlerin yasaklanabileceğini belirtti

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:29
Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı durdurma" sinyali

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, Fransa'nın akaryakıtlarda palmyağı kullanımını sonlandırmaya yönelik kararı nedeniyle Fransa'dan ülkeye yönelik ithalatın durdurulabileceği mesajını verdi.

Başbakan Mahathir Muhammed, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta, geçen ay Fransız parlamentosunda oylanan ve 2020'den itibaren biyolojik yakıtlarda palmyağı kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı eleştirdi.

Macron'a, söz konusu teklifi reddetmesi çağrısında bulunan Mahathir, palmyağı yasağına ilişkin, "Karşılıklı saygının azalması Malezya'nın AB ile serbest ticaret görüşmelerini askıya alması ve Fransa'dan gelen ithalatlara karşı aynı türden kanunların uygulanmasını zorunlu kılabilir." ifadesini kullanarak, Fransa'ya palmyağı yasağı karşılığında ithalatlarını yasaklama sinyali verdi.

Mahathir, iki ülke arasındaki ticaretin 2017'de 3,87 milyar avroya yükseldiğini hatırlatarak, bu kararın hem Malezyalı hem Fransız ihracatçılar için "üzücü ekonomik ve ticari sonuçlar" getirebileceğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu geçen yılın başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palmyağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palmyağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.

Bunun üzerine Fransa geçen ay palmyağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.

Dünyadaki palmyağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, bir süredir AB ülkelerinin palmyağı sınırlaması kararını protesto ediyordu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:29
  1. biyoyakıt
  2. Fransa
  3. Mahathir
  4. Malezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı
    1. Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın..
    2. Parası olup da borcunu ödemeyenler..
    3. Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla..
    4. Özbekistan Futbol Federasyonundan..
    5. Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir..
    6. Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı..
    7. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    8. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    9. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru..
    10. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    11. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti..
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    13. Voleybol: Efeler Ligi
    14. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    15. AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    18. Domuz gribi bilançosu ağırlaşıyor!
    19. Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta..
    20. Konya İl Emniyet Müdürü Yaman'dan..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!