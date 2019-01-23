Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı durdurma" sinyali

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, Fransa'nın akaryakıtlarda palmyağı kullanımını sonlandırmaya yönelik kararı nedeniyle Fransa'dan ülkeye yönelik ithalatın durdurulabileceği mesajını verdi.

Başbakan Mahathir Muhammed, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta, geçen ay Fransız parlamentosunda oylanan ve 2020'den itibaren biyolojik yakıtlarda palmyağı kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı eleştirdi.

Macron'a, söz konusu teklifi reddetmesi çağrısında bulunan Mahathir, palmyağı yasağına ilişkin, "Karşılıklı saygının azalması Malezya'nın AB ile serbest ticaret görüşmelerini askıya alması ve Fransa'dan gelen ithalatlara karşı aynı türden kanunların uygulanmasını zorunlu kılabilir." ifadesini kullanarak, Fransa'ya palmyağı yasağı karşılığında ithalatlarını yasaklama sinyali verdi.

Mahathir, iki ülke arasındaki ticaretin 2017'de 3,87 milyar avroya yükseldiğini hatırlatarak, bu kararın hem Malezyalı hem Fransız ihracatçılar için "üzücü ekonomik ve ticari sonuçlar" getirebileceğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu geçen yılın başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palmyağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palmyağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.

Bunun üzerine Fransa geçen ay palmyağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.

Dünyadaki palmyağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, bir süredir AB ülkelerinin palmyağı sınırlaması kararını protesto ediyordu.



