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Malezya'dan çok sert açıklama: Bu gaddarlık

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Bu büyük gaddarlık" açıklamasını yaptı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:02
Malezya'dan çok sert açıklama: Bu gaddarlık

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini, "Bu çok büyük gaddarlık, kabul edilemez bir şey." ifadeleriyle kınadı.

Malayca yayın yapan "Sinar" gazetesinin Shah Alam kentinde düzenlediği foruma katılan Mahathir, burada ülke gündemi ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Mahathir, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin, "Bu çok büyük gaddarlık, kabul edilemez bir şey." ifadelerini kullandı.

- "Bizde de sistem böyle olsaydı..."

Malezya'da hükümeti eleştiren birinin öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini vurgulayan Mahathir, "Bir zamanlar ben de sevilmeyen şahıslar arasındaydım. Bizde de böyle bir sistem olsaydı, şu an burada konuşuyor olamazdık." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:02
  1. İstanbul
  2. Malezya

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