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Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!

Güney Çin Denizi'nde ABD ve Çin arasında sürekli gerilim artarken Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, "Çin ve ABD savaş gemileri güç gösterisi yapmak için Güney Çin Denizi'nde kalmamalı" açıklamasında bulundu.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:35
Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!

Free Malaysia Today gazetesindeki habere göre Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Güney Çin Denizi hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ve Çin savaş gemilerinin Malezya sularından geçebileceğini belirten Muhammed, "Savaş gemileri sularımızdan geçebilir ancak Çin ve ABD savaş gemileri, güç gösterisi yapmak için Güney Çin Denizi'nde kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Muhammed, Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde hak iddia edenlerin yuvarlak masa etrafında toplanmasını ve adil görüşme yapılmasını desteklediğini belirtti.

Malezya'nın bölgedeki haklarını savunmaya devam edeceğini ifade eden Muhammed, Başbakan Mahathir Muhammed'in de en kısa zamanda Çin'e ziyaret geçekleştireceğini söyledi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 14:35
  1. ABD
  2. Çin
  3. Vietnam
  4. Malezya
  5. Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu

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