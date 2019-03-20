0553 313 94 23

Malezya'dan AB'ye "boykot" uyarısı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin palm yağı kullanımını azaltma ve yasaklamaya yönelik politikalarının sürmesi durumunda Malezya'nın AB ürünlerine boykot uygulayabileceğini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:26
Malezya'dan AB'ye "boykot" uyarısı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin palm yağı kullanımını azaltma ve yasaklamaya yönelik politikalarının sürmesi durumunda Malezya'nın AB ürünlerine boykot uygulayabileceğini söyledi.

Başbakan Mahathir, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin palm yağı kullanımını yasaklama planlarına dair sorulan bir soruya, "Palm yağına karşı bu haksız tutumlarını sürdürürlerse Avrupa'dan gelen ürünleri satın almayı durdurabiliriz." yanıtını verdi.

Hükümetin konuya ilişkin AB ülkelerine mektup gönderdiğini hatırlatan Mahathir, AB ürünlerini boykot planlarına ilişkin detay vermedi.

Mahathir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ocak ayında yazdığı mektupta, Aralık 2018'de Fransız parlamentosunda oylanan ve 2020'den itibaren biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı eleştirmiş ve Macron'a söz konusu teklifi reddetme çağrısında bulunmuştu.

Malezya lideri, palm yağı tasarısına ilişkin Macron'a hitaben, "Karşılıklı saygının azalması Malezya'nın AB ile serbest ticaret görüşmelerini askıya alması ve Fransa'dan gelen ithalatlara karşı aynı türden kanunların uygulanmasını zorunlu kılabilir." ifadesini kullanmıştı.

- AB'nin palm yağını sınırlandırma ve yasaklama planı

Avrupa Parlamentosu 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.

Bunun üzerine Fransa, Aralık 2018'de palm yağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.

Dünyadaki palm yağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin palm yağını sınırlama kararını bir süredir protesto ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:26
  1. AB
  2. boykot
  3. Mahathir
  4. Malezya
  5. palmyağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    1. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    2. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    3. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    4. Borsa güne yatay başladı
    5. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    6. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    7. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
    8. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    9. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    10. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    11. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    12. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    13. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    14. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    15. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    16. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    17. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    18. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    19. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    20. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
    21. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    22. Hakurk'a hava harekatı
    23. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    24. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
    25. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
    26. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
    27. Fatma nine "süt anne" arıyor
    28. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
    29. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    30. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır