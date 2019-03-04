Malezya'dan ABD'nin Kudüs'teki başkonsolosluk kararına tepki

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğini birleştirmesi kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin bugün aldığı söz konusu karara Malezya'nın şiddetle karşı çıktığı belirtilerek, "Bu, ABD tarafından Filistin ve halkına karşı yapılan talihsiz hamlelerin en yenisidir. Bu karar, ABD'nin sadece Filistin-İsrail çatışmasında arabulucu olarak güvenilirliğine değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki nihai hedefinin de samimiyetine şüphe düşürmektedir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin bu kararının, Kudüs'te büyükelçilik açma çabasını kamufle eden bir "duman perdesi" olarak nitelendirilen açıklamada, "Bu karar, uluslararası camianın büyük bir kısmının desteklediği iki devletli çözümün ölüm çanlarını çalmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Malezya, bölgede 1967 öncesi sınırları esas alan iki devletli çözüme yönelik desteğini yineledi, bölgede barışı sağlamaya yönelik gayretlere zarar veren her türlü hamleye arşı çıkmayı sürdüreceği vurguladı.

- ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı



ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.



Tüm tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle Kudüs'e taşımıştı.



İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.