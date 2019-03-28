0553 313 94 23

Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

Malezya Dışişleri Bakanlığı:- "Böyle düşüncesiz ve kışkırtıcı bir hamle ikiyüzlülükten başka bir şey değildir"

28 Mart 2019 Perşembe 05:34
Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıması kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu kararın kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Böyle düşüncesiz ve kışkırtıcı bir hamle ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Bu karar ABD'nin Kırım hakkındaki tezlerini tamamen geçersiz kılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kararın bölgede sadece İsrail'in kötü çıkarlarına fayda sağlanacağı vurgulanan açıklamada, "Bu karar ABD'nin uluslararası hukuka saygı duymadığını göstermekte, realiteleri yok saymakta ve bölgedeki gerilimi tetiklemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

ABD'nin, BMGK'nin 497 sayılı kararına saygı duymaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nden geri çekilmesi sağlanmalıdır. Malezya, Suriye'ye ait Golan Tepeleri hususundaki değişmez tavrını yinelemektedir."

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 05:34
  1. ABD
  2. Golan tepeleri
  3. İsrail
  4. kınama
  5. Malezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki
    1. Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri..
    2. Pence, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi..
    3. "Çin, Yeni Zelanda için önemli ve..
    4. Malatya’da tırın çarptığı genç..
    5. ABD, Golan kararıyla BMGK'de yalnız..
    6. Shanahan Irak Meclis Başkanı ile görüştü
    7. "Binyamin Netanyahu ırkçı ve Yahudi..
    8. Suudi gazete 'kudurmuş it' gibi..
    9. Suudi Arabistan Veliaht Prensi,..
    10. UNESCO'dan küstah 'Ayasofya Camii'..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    12. Sınırda bulunan askeri birliklere..
    13. Kahramanmaraş'ta "şok" jandarma..
    14. Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii'..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    17. Belçika'da F-35 şoku! "Sorunu olmayan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye..
    19. Doğu Perinçek, İYİ Parti'nin seçim..
    20. Fransızların yarısına göre asker..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    22. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    23. Cumhur İttifakı demokrasi mitinginde..
    24. Ahmet Aras meydanlara sığmıyor
    25. İngiliz Parlamentosunda 8 Brexit..
    26. 8 farklı Brexit önergesi çoğunluk..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    28. İngiltere Avam Kamarasında tartışmaya..
    29. Bakan Soylu, Hayrat Vakfının yeni..
    30. Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 5..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi