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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

ABD Merkez Bankası, Malezya'daki kamu kalkınma fonu yolsuzluğuyla ilişkisi tespit edilen ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski çalışanları Tim Leissner ve Roger Ng'nin, bankacılık sektöründen ömür boyu yasaklanması kararını aldı

13 Mart 2019 Çarşamba 06:07
Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan ABD'li Goldman Sachs yatırım bankasının iki eski çalışanı hakkında ABD Merkez Bankası (FED) yaptırım kararı verdi.

ABD'nin New York Times gazetesinde yer alan haberde FED'in, 1MDB yolsuzluğuyla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle geçen yıl ABD ve Malezya mahkemelerinin dava açtığı eski Goldman Sachs çalışanları Tim Leissner ve Roger Ng'nin bankacılık sektöründen ömür boyu yasaklanması kararı aldığı bildirildi.

Leissner ve Ng'nin avukatlarının konuya dair açıklama yapmadığı kaydedildi.

Geçen yıl 1 Ekim'de Malezya'da tutuklanan Ng'nin buradaki evinde yapılan aramada, eski Goldman Sachs çalışanına ait 3 araba ve 49 bin Malezya ringgitine (12 bin dolar) el konulmuştu.

ABD'ye iadesi talep edilen Ng, ülkesine dönerek yargılanmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı 2018'in kasımında Leissner ve Ng'ye, para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.

Bir ay sonra Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirdiği ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği gerekçesiyle aralık ayında Goldman Sachs'a dava açmıştı.

Malezya hükümeti, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında toplamda 42 suçlamayla yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 06:07
  1. 1MDB
  2. Goldman Sachs
  3. Malezya
  4. Yolsuzluk

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