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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Jho'nun, 4,3 milyar doların 126 milyonunu yerel bir banka ile Tayland ve Singapurlu şirketler aracılığıyla zimmetine geçirdiği iddia edildi

24 Ocak 2019 Perşembe 19:19
Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmaları kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun paranın bir kısmını zimmetine yerel bir banka ile Tayland ve Singapurlu şirketler aracılığıyla geçirdiği iddia edildi.

Low Taek Jho'nun zimmetine para geçirdiği iddialarına dair yeni bulgular ortaya çıktı.

Bloomberg sitesinde yayımlanan habere göre Malezya makamları, Terengganu eyaletinde 1MDB'ye bağlı kamu fonunun 2009'da yaptığı 1,2 milyar dolarlık tahvil alımına yönelik incelemede, iş adamı Low'un, bu paradan 126 milyon doları yerel bir banka ile Tayland ve Singapurlu şirketler aracılığıyla zimmetine geçirip aklamış olabileceğini belirtti.

Haberde Low'un, yerel kamu fonu ve Malezya bankası AmBank'tan yetkililerle anlaşıp zimmete para geçirdiği öne sürüldü.

AmBank yetkililerinden ise haberdeki iddialara dair bir açıklama gelmedi.

Kayıp iş adamı Low'un, 1MDB fonundan 4,3 milyar doların kaçırılmasını organize eden kişi olduğu iddia ediliyor.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak geçen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Soruşturmada yer alan belgelere göre, Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 19:19
  1. 1MDB
  2. Low Taek Jho
  3. Malezya
  4. Necip Rezak
  5. Yolsuzluk

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