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Malezya'daki yolsuzluk operasyonu

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan ABD'li Goldman Sachs yatırım bankasının eski çalışanı Roger Ng'nin evinde arama yapıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 09:51
Malezya'daki yolsuzluk operasyonu

 Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan ABD'li Goldman Sachs yatırım bankasının eski çalışanı Roger Ng'nin evinde arama yapıldı.

Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörün Finansmanını Önleme (AMLA) Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Salı günü Ng'nin başkent Kuala Lumpur'daki evinde gerçekleştirdikleri aramada eski Goldman Sachs çalışanına ait 3 araba ve 49 bin Malezya ringgitine (12 bin dolar) el koydu.

1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında geçen yıl hakkında ABD Adalet Bakanlığınca dava açılan ve Malezya'dan iadesi talep edilen Roger Ng, ülkesine dönerek yargılanmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

2014'te Goldman Sachs bankasındaki işinden ayrılan Ng, geçen yıl ABD Adalet Bakanlığınca kara para aklama, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açılması üzerine 1 Ekim'de Malezya'da tutuklanmıştı.

Goldman Sachs'ın 1MDB yolsuzluğuna karıştığının tespitinin ardından Malezya Başsavcılığı, ABD'li banka hakkında fona ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirmek ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık iddiasıyla dava açmıştı.

Malezya hükümeti, 1MDB yolsuzluğuna karışmasından ötürü Goldman Sachs'tan tazminat talep ediyor.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 40'ın üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:51
  1. 1MDB
  2. Goldman Sachs
  3. Malezya
  4. Necip Rezak
  5. Yolsuzluk

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