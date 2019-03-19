Malezya'daki kimyasal atık sızıntısı Pasir Gudang kentindeki zehirli kimyasal atık sızıntısından sorumlu olduğundan şüphelenilen 2 kişi daha gözaltına alındı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde yaşanan zehirli kimyasal atık sızıntısına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Johor Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, sızıntıdan sorumlu olduğundan şüphelenilen 2 fabrika çalışanının gözaltına alındığı bildirildi. Geçen hafta gözaltına alınan 3 fabrika çalışanı hakkındaki sorgulamaların da sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, eyalet polisi, dün Pasir Gudang'daki bir ana yolun kenarına 10 plastik fıçıya konularak bırakılmış zehirli kimyasal atıklar tespit etti. Kimyasal atıkların yol kenarına kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor. Eyalete bağlı temizlik ekipleri geçen pazar günü, kimyasal atıkların sızdığı Kim Kim nehrini temizlemişti. Atıkların bulaştığı Pasir Gudang nehrinde ise temizleme çalışmaları sürüyor. - Kimyasal atık sızıntısı

Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine, 7 Mart'ta yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Sızıntının Pasir Gudang'daki okullara yakın bölgede yaşanması ve şehirdeki çok sayıda okulda zehirlenme vakalarının artması üzerine Malezya Eğitim Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki 111 okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

Atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürülmüş, bölgedeki 3 fabrika çalışanı gözaltına alınmıştı.

Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor.

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