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Malezya'daki kimyasal atık sızıntısı

Johor eyaletindeki Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine sızan zehirli kimyasal atıklardan etkilenenlerin sayısı 506'ya yükseldi

14 Mart 2019 Perşembe 06:06
Malezya'daki kimyasal atık sızıntısı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın Johor eyaletindeki Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine sızan zehirli kimyasal atıklardan etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 506'ya yükseldi.

Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zehirli atıkların yayıldığı 7 Mart tarihinden bu yana 506 vatandaşın tedavi için hastaneye başvurduğunu bildirdi.

166 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Dzulkefly, 9 kişinin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Dzulkefly, bölgede durumun kontrol altında olduğunu belirterek olağanüstü durum ilan etmeye gerek olmadığını ifade etti.

Öte yandan hükümet, söz konusu nehirlerdeki kimyasal atıkların temizlenmesi için 6,4 milyon Malezya ringgiti (1,5 milyon dolar) fon ayırdı.

Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine, 7 Mart'ta yaklaşık 20 ton ağırlığında zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen ve çoğu öğrenci olan 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Okullarda zehirlenme vakalarının artması üzerine Malezya Eğitim Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki 111 okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

Atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürülmüş, bölgedeki iki fabrika çalışanı gözaltına alınmıştı.

Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 06:06
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