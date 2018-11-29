Malezya'daki "Hindu tapınağının taşınması" protestosu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Hinduların, Petaling Jaya kentindeki şirket arazisine kaçak dikildiği gerekçesiyle yerinin değiştirilmesine karar verilen Seafield Sri Maha Mariamman Tapınağı için protesto eylemi düzenlemesi üzerine ibadethanelerin inşası için yerel yönetimden onay alınmasına ilişkin yasa çıkarmayı planlıyor.

Başbakan Mahathir Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkedeki birçok ibadethanenin tapusuz veya başkalarına ait arazilerde bulunduğunu, söz konusu tapınağın da sahiplerine ait olmayan yere dikildiği için sorun çıktığını belirtti.

Mahathir, ibadethanelerle alakalı gelecekte aynı sorunların yaşanmaması için tedbir alınacağına dikkati çekerek, "Hükümet, bu konuda cami, tapınak, kilise gibi ibadethanelerin yerel idarelerin izni olmadan yapılmaması şartını içeren bir meclis önergesi verecek." dedi.

Başbakan, bu kararın kaçak inşa edilmiş mevcut ibadethaneleri etkilemeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, söz konusu tapınağın bulunduğu Selangor eyaleti idaresinden yapılan açıklamada, arazi sahibi şirket ile tapınak yönetimi arasında uzlaşma sağlanana kadar Hindu tapınağının yerinin değiştirilmesinin söz konusu olmayacağı bildirildi.

- Hindu tapınağı protestosu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un yakınlarındaki Petaling Jaya kentinde bulunan Seafield Sri Maha Mariamman Tapınağı'nın "One City" isimli inşaat firmasının arazisine yapılmasından dolayı firma, tapınağın yerinin değiştirilmesi için 2014'te hukuki süreç başlatmıştı.

Davanın sonunda mahkeme, tapınağın mevcut yerinden 3 kilometre öteye taşınmasına hükmetmişti.

Tapınağın boşaltılması için 22 Kasım'a kadar süre tanınmış fakat tapınak yöneticilerinden bir grubun binayı terk etmeyi reddetmesi üzerine taşınma gerçekleşememiş, taraflar arasında çıkan olayların ardından bölgedeki Hindular protesto eylemlerine başlamıştı.

İki gün süren ve şiddet eylemlerinin yaşandığı protestolarda 21 araç eylemciler tarafından yakılmış, bir itfaiye eri saldırı sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Güvenlik güçleri, 21 kişiyi gözaltına almıştı.