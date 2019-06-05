Malezya'da yıldırım çarpması sonucu 3 kişi öldü

Malezya'da yıldırım çarpması sonucu 3 kişi öldü05 Haziran 2019 Çarşamba 18:18
KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da bir tarlaya düşen yıldırım, aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açtı.
Malezya basınında yer alan haberlere göre Negeri Sembilan eyaletine bağlı Bahau kentinde, keçilerini otlatan bir aile, aniden bastıran fırtınanın ardından tarlaya düşen yıldırımdan etkilendi. Yıldırım düşmesi sonucu anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti, 12 yaşındaki çocukları ise yaralandı. Olayda ailenin köpeği de öldü.
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