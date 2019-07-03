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Malezya'da yangında 86 ev yok oldu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Malezya'da yangında 86 ev yok oldu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın Borneo adasındaki Sabah eyaletinde çıkan yangın, 86 gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi.

Devlet haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, eyalete bağlı Tawau kentindeki Kinabutan köyünde bu sabah yerel saatle 10.36'da yangın çıktı.

Yangın ihbarının üzerine bölgeye ulaşan 33 itfaiye erinin, köy sakinlerinin yardımıyla bir saat içinde alevleri kontrol altına aldığı bildirildi.

Tuwau İtfaiye Birimi Şefi Sharudy Delamin, olayda toplam 86 gecekondunun kullanılamaz hale geldiğini belirterek, toplam 430 kişinin de evsiz kaldığını kaydetti.

Sharudy, bir evin balkonundan çıkan alevin rüzgardan ötürü çevreye yayılması sonucu yangının büyüdüğünü ifade ederek, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
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