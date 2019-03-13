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Malezya'da "Türk Yemekleri Haftası" etkinliği başladı

13 Mart 2019 Çarşamba 17:53
Malezya'da "Türk Yemekleri Haftası" etkinliği başladı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Türk Yemekleri Haftası" etkinliği kapsamında Türk mutfağına has lezzetler tanıtıldı.

Ülkede bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü'nün Kuala Lumpur Merkezi, Türk Hava Yolları ve Malezya'da Türk ürünleri satan Blue Eyes mağazasının desteklediği etkinliğin açılışı, Kuala Lumpur'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve çok sayıda ülkeden büyükelçilerin katıldığı etkinlik, tasavvuf musikisi ve sema gösterisiyle başladı.

Gösterinin ardından katılımcılar, etkinlik alanında kurulan ebru standını inceledi.

Ebru işlemesini hayranlıkla izleyen katılımcılar daha sonra açılış yemeğinde Türk lezzetlerini tattı.

Türk yemeklerini hazırlayan şeflerden Adnan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mutfağında mevcut olan çok sayıda yemeği burada sergilemeye çalıştıklarını belirtti.

Öztürk, Türk Yemekleri Haftası etkinliklerini Malezya dışında diğer ülkelere de taşımak istediklerini belirterek, "Dört senedir yemeklerimizi Malezya'da tanıtıyoruz ve Malay halkı, lezzetlerimizi tattıklarında çok olumlu tepkiler veriyor. Özellikle kebap, döner ve pide çok beğeniliyor." şeklinde konuştu.

Türk Yemekleri Haftası etkinliği 19 Mart'a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:53
  1. Kuala Lumpur
  2. Malezya
  3. tanıtım
  4. Türk mutfağı

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