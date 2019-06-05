Malezya'da Türk Büyükelçiliğinden bayramlaşma etkinliği

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yaşayan Türk vatandaşları, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kuala Lumpur'daki merkezinde düzenlenen bayramlaşmaya, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, YEE çalışanları ve Malezya'da öğrenim gören Türk öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılanlara şükranlarını sunan Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da yaşayan bütün vatandaşlar başta olmak üzere İslam aleminin bayramını kutladı. Diğer yandan, büyükelçilik çalışanları, "Her Çocuk Değerdir Projesi" kapsamında Kuala Lumpur'da yetim çocuklarla bayramlaştı. Hediye paketlerine koydukları bayramlıkları 20 yetim çocuğa dağıtan büyükelçilik çalışanları, çocukların bayramını kutladı.

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