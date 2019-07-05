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Malezya'da STK'lerden Uygur protestosu

Malezya'da 34 sivil toplum kuruluşundan temsilci, Çin'in Uygurlara yönelik politikalarını protesto etti

05 Temmuz 2019 Cuma 20:00
Malezya'da STK'lerden Uygur protestosu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşundan (STK) temsilciler, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etmek üzere bir araya geldi.

Cuma namazının ardından başkent Kuala Lumpur'daki Çin Büyükelçiliği önüne yürüyen 34 sivil toplum kuruluşundan temsilci, Çin'in Uygurlara yönelik politikalarını ve Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

"Uygurlara Özgürlük" ve "Ben de Uygur'um" pankartlarının açıldığı gösteride, katılımcı kuruluşların Çin hükümetine yönelik kaleme aldığı ortak bildiri okundu.

STK temsilcileri bildiri metnini Çin Büyükelçiliğine iletmek istedi, fakat büyükelçilik bildiriyi kabul etmedi.

Olayın ardından açıklama yapan Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) temsilcisi Mohd Azmi Abdül Hamid, Çin Büyükelçiliğinin söz konusu bildiriyi kabul etmemesini kınayarak, bu tavrın utanç verici olduğunu belirtti.

Mohd Azmi, Çin hükümetine hitaben, "O bölgede yapılan zulümden haberdarız. Kendilerinden o bölgede olup biteni dürüstçe açıklamalarını talep ediyoruz." dedi.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) Başkanı Muhammed Raimi Abdul Rahim de Çin hükümetinin Uygur meselesinde bu ısrarcı tavrını sürdürmesi halinde daha kalabalık protestolar yapılacağını ifade ederek, "Adalet yerini bulana kadar eylemleri sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:00
  1. ABIM
  2. Çin
  3. kuruluş
  4. Malezya
  5. MAPIM
  6. STK
  7. Uygur

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