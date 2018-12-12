Malezya'da sokak yemeği satıcıları AA'nın fotoğraflarını oyladı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malay kültürünün vazgeçilmezlerinden olan sokak yemeği satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuala Lumpur'un en meşhur sokak yemeği mekanlarından Tapak Urban'daki dükkan sahiplerinden Muhammad Zharif Sukian, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğrafı ile yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın Şimşekleri" fotoğrafına oy verdi.

Kuzeninin Türkiye'de öğrenim gördüğünü söyleyen Muhammad, İstanbul'un boğaz manzarasını televizyonda her zaman hayranlıkla izlediğini belirtti.

Bir diğer sokak yemeği satıcısı Kiki Putera da haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" fotoğrafını oyladı.

Kiki, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafını beğendi.

Malezya'da yerel halkın sıklıkla tercih ettiği ve Malay dilinde "makanan jalanan" olarak tarif edilen sokak yemekleri büfeleri, belediyelerin tahsis ettiği alanlarda her gün akşam vakitlerinde kuruluyor. Satıcılar, Malay lezzetlerini yerel halk ve turistlerin beğenisine sunuyor.