Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Ülke basınında yer alan habere göre, son iki haftada Selangor'da 24, Kuala Lumpur'da 10, Perak'da 3 kişi sahte içkinin neden olduğu metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirdi.

Kuala Lumpur ve Selangor'da yüzlerce iş yerine baskın düzenlenmiş, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Malezya Suç Önleme Vakfı, hükümete sahte içki satışı ya da üretimi yapanlara hapis cezası getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sahte içkiden ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.