Malezya'da muhalefet partisi UMNO'dan 6 milletvekili istifa etti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da, 9 Mayıs'taki genel seçimlerinin ardından ilk defa iktidarı kaybeden muhalefet partisi Birleşik Malay Ulusal Organizasyonundan (UMNO) 6 milletvekili daha ayrıldı.

Malezya basınındaki haberlere göre, aralarında eski Ticaret Bakanı Hamzah Zainudin'in de bulunduğu altı UMNO milletvekili, bugün partileriyle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Bağımsız olarak çalışmalarına devam edeceği bildirilen milletvekillerinin, iktidar koalisyonuna ait partilerden birine katılabileceği belirtildi.

Çarşamba günü de UMNO'nun Sabah eyaletinden seçilen 4 milletvekili, 2 senatör, 9 eyalet meclis üyesi ve partinin Sabah teşkilatından 21 bölge yöneticisi istifa etmişti.

Başbakan Mahathir Muhammed, liderliğini yaptığı Malezya Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) UMNO'dan ayrılan isimleri kabul edebileceğinin sinyalini vermişti.

Seçimdeki tarihi yenilgisinin ardından daha fazla kan kaybedeceği öngörülen UMNO'dan, en son eski Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Mustafa Muhammed eylül ayında istifa ederek PPBM'ye katılmıştı.



