0553 313 94 23

Malezya'da muhalefet partisi UMNO'dan 6 milletvekili istifa etti

14 Aralık 2018 Cuma 12:12
Malezya'da muhalefet partisi UMNO'dan 6 milletvekili istifa etti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da, 9 Mayıs'taki genel seçimlerinin ardından ilk defa iktidarı kaybeden muhalefet partisi Birleşik Malay Ulusal Organizasyonundan (UMNO) 6 milletvekili daha ayrıldı.

Malezya basınındaki haberlere göre, aralarında eski Ticaret Bakanı Hamzah Zainudin'in de bulunduğu altı UMNO milletvekili, bugün partileriyle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Bağımsız olarak çalışmalarına devam edeceği bildirilen milletvekillerinin, iktidar koalisyonuna ait partilerden birine katılabileceği belirtildi.

Çarşamba günü de UMNO'nun Sabah eyaletinden seçilen 4 milletvekili, 2 senatör, 9 eyalet meclis üyesi ve partinin Sabah teşkilatından 21 bölge yöneticisi istifa etmişti.

Başbakan Mahathir Muhammed, liderliğini yaptığı Malezya Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) UMNO'dan ayrılan isimleri kabul edebileceğinin sinyalini vermişti.

Seçimdeki tarihi yenilgisinin ardından daha fazla kan kaybedeceği öngörülen UMNO'dan, en son eski Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Mustafa Muhammed eylül ayında istifa ederek PPBM'ye katılmıştı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:12
  1. hükümet
  2. Malezya
  3. milletvekili
  4. Muhalefet
  5. UMNO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor"
    1. "Bursa'nın gençleri, sporun..
    2. Almanya için büyüme tahmini düşürüldü
    3. Hepsiburada'dan oto aksesuar..
    4. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    5. GRAFİKLİ-Milyonlarca Yemenli Hudeyde..
    6. Hunt: Showdown için 4.0 güncellemesi..
    7. Basketbolda altyapılarda Avrupa..
    8. Jandarmadan yük araçlarına yönelik..
    9. AB Liderler Zirvesi, ekonomiye odaklandı
    10. İstanbul'daki evsizler sıcak yuvaya..
    11. Kılıçdaroğlu-Gül görüşmesinin..
    12. Koç Üniversitesi'nin "Anadolu..
    13. Fanatik Yahudiler Filistinli şoförü..
    14. Amazon.com.tr yılbaşı hediye..
    15. SuperFresh’ten baharatlı elma dilim..
    16. GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika..
    17. Garanti Bankası, BM İklim Değişikliği..
    18. ANALİZ - Türkiye'nin ülke puanı..
    19. Siemens'tenyeni yazılım robotu..
    20. PFDK kararları
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi