Malezya'da muhalefet partisi milletvekiline rüşvetten gözaltı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) milletvekili Bung Moktar Radin gözaltına alındı. Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamada, Bung Moktar'ın, hakkındaki rüşvet iddiaları üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Bung Moktar Radin ile birlikte eşi Zizie İzzet Abdülsamed'in de gözaltına alındığı belirtildi. UMNO milletvekili hakkındaki rüşvet iddialarının, Hazine Bakanlığına bağlı FELCRA şirketiyle alakalı olduğu ifade edildi. Bung Moktar Radin, geçen yıl düzenlenen genel seçimlerde Sabah eyaletine bağlı Kinabatangan bölgesinden milletvekili seçilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.