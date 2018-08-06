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Malezya’da kuş gribi alarmı!

Sabah eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:36
Malezya’da kuş gribi alarmı!

"The Borneo Post" gazetesindeki habere göre, Tamparuli kasabasında  faaliyet gösteren bir çiftlikte, kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edilen 10 bin  tavuk itlaf edildi.

Veterinerlik Hizmetleri Kurumu Müdür Yardımcısı Peter Lee Ah Kong,  tavuklarda yapılan testler sonucu, H5N1 virüsü tespit edildiğini ve tavukların  itlaf edildiğini söyledi.

Aynı çiftlikte yarın 18 bin tavuğun daha itlaf edeceğini belirten  Kong, bu tavuklarda virüs tespit edilmediğini ancak önlem için bu işlemi  uygulayacaklarını kaydetti.

Söz konusu çiftliğin bir kilometre yakınında bulunan bir köyde,  yaklaşık 400 kişinin yaşadığı belirtildi.

Bölgede, araştırma yapılması için özel ekip görevlendirildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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