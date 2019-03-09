Malezya'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakarete hapis Malezya'da sosyal medya hesaplarında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V) hakaret içeren paylaşımda bulunduğu için yargılanan kişi 10 yıl hapse mahkum edildi.

Malezya'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan kişi 10 yıl hapse mahkum edildi. Malezya basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya hesaplarında Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımda bulunduğu için salı günü gözaltına alınan 4 sanık, İletişim ve Medya Kanunu'na muhalefetten hakim karşısına çıktı. Suçlarını itiraf ettiler Suçunu kabul eden sanıklardan birine 10 yıl hapis cezası verilirken, diğer üç sanık ise suçlamaları reddederek, yeniden duruşma talebinde bulundu. Son zamanlarda Malezya genelinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının arttığını kaydeden Malezya Polis Teşkilatı, şimdiye kadar ülke genelinde konuya ilişkin 929 ihbar aldıklarını açıklamıştı. Ülkede geçen ay bir Çinlinin, Hazreti Muhammed'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenlenmişti.

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