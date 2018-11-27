Malezya'da Hindu tapınağının taşınması protestosu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, başkent Kuala Lumpur'un Petaling Jaya bölgesinde bulunan ve kaçak olarak dikildiği öne sürülen Sri Maha Mariamman tapınağının yerinin taşınması kararına yönelik Hinduların protestosuna ilişkin, "Güvenlik güçlerini yaralayıp kamu malına zarar verenler cezalandırılacak." dedi.

Kentte dün başlayan ve bugün sabah saatlerinde çıkan olaylarla devam eden protestolarla ilgili açıklama yapan Başbakan Mahathir, şiddet eylemlerinin arkasında suçluların olduğunu ve isyan çıkarmaya dönük çabaların dini konuyla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Mahathir, güvenlik güçlerinin yaralanması ve bölgedeki araçların ateşe verilmesi konusundaki araştırmaların sürdüğünü aktararak, "İsyan çıkarmaya teşebbüs eden ve güvenlik güçlerini yaralayıp kamu malına zarar verenler cezalandırılacak." şeklinde konuştu.

- Gözaltı sayısı 21'e yüskeldi

Öte yandan polis teşkilatından yapılan açıklamaya göre, gösteriler sırasında olay çıkaranlardan gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Bölgede dün 18 aracı ateşe veren eylemciler bugün 3 aracı daha kundakladı.

Eylemciler ayrıca, tapınağın bulunduğu arazinin sahibi olan One City isimli şirketin Subang Jaya'da bulunan alışveriş merkezine yürüyerek, binanın girişindeki camları taşladı.

Olaylara dair açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, alışveriş merkezine yapılan saldırının "ileriye gittiğini" belirterek, protestoların bu şekilde sürmesi halinde durumun daha kötüye gideceğini ifade etti.

One City'ye ait arazide kaçak olarak inşa edilen Sri Maha Mariamman Tapınağı'nın yerinin değiştirilmesi için şirket yöneticileri 2014'te hukuki süreç başlatmış, tapınağın söz konusu araziden 3 kilometre ileriye taşınmasına hükmedilmişti.



Tapınağın boşaltılması için 22 Kasım'a kadar süre tanınmış fakat tapınak yöneticilerinden bir grubun binayı terk etmeyi reddetmesi üzerine taşınma gerçekleştirilememişti.