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Malezya'da Hindu tapınağının taşınması kararı protesto edildi

Petaling Jaya kentinde, bir inşaat şirketine ait arazide kaçak olarak yapıldığı belirtilen Hindu tapınağının yerinin değiştirilmesi kararı, binlerce Hindu tarafından protesto edildi- Göstericilerin polisle çatıştığı, 18 aracı ateşe verdiği olaylar sırasında yaralananlar olduğu ifade edildi- Olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:51
Malezya'da Hindu tapınağının taşınması kararı protesto edildi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da kaçak olarak yapıldığı ileri sürülen Hindu tapınağının yerinin değiştirilmesi kararı protesto edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, başkent Kuala Lumpur yakınlarındaki Petaling Jaya kentinde bulunan Sri Maha Mariamman tapınağının, One City isimli inşaat şirketine ait araziye kaçak olarak inşa edildiği gerekçesiyle yerinin değiştirilmesine karar verildi.

Dün geceden itibaren tapınak çevresinde nöbet tutan binlerce Hindu, kararı protesto etti. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı, bu sırada yaralananlar oldu.

Bazı göstericiler bölgedeki 18 aracı ateşe verdi.

Olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Tapınak çevresinde beklemeyi sürdüren eylemcilere dağılmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

One City isimli şirkete ait arazide kaçak olarak inşa edilen Sri Maha Mariamman tapınağının yerinin değiştirilmesi için şirket yöneticileri 2014'te hukuki süreç başlatmış, tapınağın söz konusu araziden 3 kilometre ileriye taşınmasına hükmedilmişti.

Tapınağın boşaltılması için 22 Kasım'a kadar süre tanınmış fakat tapınak yöneticilerinden bir grubun binayı terk etmeyi reddetmesi üzerine taşınma gerçekleştirilememişti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:51
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