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Malezya'da havaya karışan kimyasallardan 11 çocuk hastalandı

07 Temmuz 2019 Pazar 16:28
Malezya'da havaya karışan kimyasallardan 11 çocuk hastalandı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde bazı fabrikalardaki kimyasal sızıntıya bağlı olarak son bir aydır etkisini gösteren yoğun hava kirliliğinden etkilenen 11 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, cuma gününden bu yana şehir genelindeki 4 okulda toplam 11 ilkokul öğrencisinin ağır baş dönmesi, kusma ve mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hava kirliliğinden etkilenerek rahatsızlandıkları öne sürülen öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan perşembe günü şehirdeki kirli sudan etkilenerek Parkinson benzeri hastalığa yakalandığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğun ailesi, söz konusu hastalığa eyalet yönetiminin sebep olduğunu iddia ederek tazminat davası açtı.

Pasir Gudang'da bazı kimyasal fabrikalarından çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilmiş ve şehir genelinde 111 ilk ve orta öğretim okulu ile 347 özel kreşte eğitime ara verilmişti.

Kentin yakınlarındaki Kim Kim Nehri'ne 3 ay önce de yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı belirlenmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, tespit edilen hastalıkların ardından Pasir Gudang genelindeki yasa dışı fabrikaların hepsinin kapatılacağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:28
  1. Hava Kirliliği
  2. Johor
  3. Malezya
  4. Pasir Gudang

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