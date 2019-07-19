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Malezya'da hava kirliliğinden etkilenen 39 kişi daha hastalandı

Pasir Gudang kentinde bir aydan fazladır etkisini sürdüren yoğun hava kirliliği nedeniyle 39 kişi daha hastaneye kaldırıldı- Çevre Departmanı, Pasir Gudang'da kimyasal madde üreten ve dumanıyla havayı kirleten 3 fabrikayı tespit etti

19 Temmuz 2019 Cuma 18:59
Malezya'da hava kirliliğinden etkilenen 39 kişi daha hastalandı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde bazı fabrikalardaki kimyasal sızıntıya bağlı olarak bir aydan fazladır etkisini gösteren yoğun hava kirliliği, şehirde yaşayan 39 kişinin daha hastalanmasına sebep oldu.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, bu sabah Pasir Gudang genelinde 5 ayrı okulda toplam 39 öğrenci, nefes darlığı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehir genelindeki hava kirliliği nedeniyle hastalandıkları tespit edilen öğrencilerin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Havayı kirleten 3 fabrika tespit edildi

Diğer yandan Johor eyaletine bağlı Çevre Departmanı, Pasir Gudang'da, kimyasal madde üreten ve dumanıyla havayı kirleten 3 fabrikayı tespit etti.

Çevreye verdikleri zarardan ötürü söz konusu fabrikalar hakkında cezai işlem başlatılacağı kaydedildi.

- Geçen ay kirlilik nedeniyle eğitime ara verilmişti

Pasir Gudang'da geçen ay, bazı kimyasal fabrikalardan çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilmiş ve şehir genelinde 111 ilk ve orta öğretim okuluyla, 347 özel kreşte eğitime ara verilmişti.

Kentin yakınlarındaki Kim Kim Nehri'ne 3 ay önce de yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı belirlenmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci olan 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, tespit edilen hastalıkların ardından Pasir Gudang genelindeki yasa dışı fabrikaların hepsinin kapatılacağını kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:59
  1. Hava Kirliliği
  2. Johor
  3. kimyasal sızıntı
  4. Malezya
  5. Pasir Gudang

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