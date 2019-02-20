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Malezya'da eski muhalefet liderine yeni yolsuzluk suçlaması

Muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün eski lideri Ahmed Zahid Hamidi'ye, ailesine ait hayır kuruluşunun parasından 250 bin Malezya ringgitini kötüye kullandığı iddiasıyla güveni suistimal suçlaması yapıldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
Malezya'da eski muhalefet liderine yeni yolsuzluk suçlaması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yargılanan muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) eski lideri Ahmed Zahid Hamidi'ye yeni suçlamalar yöneltildi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), eski UMNO lideri Zahid'e, ailesine ait bir hayır kuruluşunun parasından 260 bin Malezya ringgiti (63 bin dolar) miktarındaki parayı kötüye kullandığı iddiasıyla "güveni suistimal etme" suçlamasında bulundu.

Zahid, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında yolsuzluk, kara para aklama ve güveni suistimal dahil toplam 46 farklı suçtan yargılanıyor.

Ahmed Zahid Hamidi, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından geçen yıl 18 Aralık'ta partisi UMNO'nun liderliğini bıraktığını açıklamıştı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 40'ın üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
  1. 1MDB
  2. Malezya
  3. UMNO
  4. Zahid

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